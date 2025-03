Berlin - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat die von der US-Regierung angekündigten Zölle auf Automobil-Importe kritisiert."Die Autozölle von Donald Trump schaden uns allen", sagte Klingbeil dem Nachrichtenportal "T-Online" am Donnerstag. "Wir werden uns weiter eng mit der EU-Kommission und unseren Freunden abstimmen. Wir sind der größte Binnenmarkt der Welt und entsprechend selbstbewusst wird unsere Antwort ausfallen."Zölle seien am Ende eine Steuer für die Verbraucher, so Klingbeil. "Deshalb sage ich klar, unsere Hand bleibt ausgestreckt, diesen Irrweg zu verhindern."US-Präsident Donald hatte am Mittwoch Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe von Autos und Automobilteilen angekündigt. Die Zölle würden für alle Autos gelten, die nicht in den USA produziert wurden, sagte Trump im Weißen Haus. Sie sollen ab dem 3. April fällig werden.