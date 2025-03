Am 1. April 2000 trat das EEG in Kraft. Wir haben mit Installateuren gesprochen, die damals schon dabei waren. Heute: Hartmann Energietechnik hatte dank des Gesetzes fette und magere Jahre. Aufhören kam für Thomas Hartmann aber nie infrage. von Ina Röpcke Für Thomas Hartmann, Geschäftsführer der Hartmann Energietechnik GmbH in Rottenburg-Oberndorf bei Tübingen, kam das EEG nicht aus heiterem Himmel. "Es gab ja vorher schon Gerüchte und es gab die Pioniere mit der kostendeckenden Vergütung in Aachen und Freising", blickt er zurück. Als das EEG dann am 1. April 2000 in Kraft trat, sei es auf einen ...

