New York - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag nach einem schwächeren Start zuletzt Gewinne verbucht. Im Fokus stehen die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle von 25 Prozent auf alle Autoimporte sowie zentrale Autoteile, die für eine deutliche Verschärfung des globalen Handelsstreits sorgen dürften. «Da die neuen Zölle nicht nur per Ankündigung, sondern per ‹Executive Order› erlassen wurden, dürften sie vor ihrem Eintritt in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...