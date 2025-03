DJ PTA-News: Philomaxcap AG: Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta/27.03.2025/16:15) - Philomaxcap AG: Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat

München, 27. März 2025: Nach der erfolgreichen Restrukturierung und strategischen Neuausrichtung des Unternehmens hat der Vorstandsvorsitzende Achim Pfeffer dem Aufsichtsrat heute mitgeteilt, dass er sein Amt wie geplant niederlegen wird. Er übergibt das Amt an Josh McMorrow (51), der seit dem 19. April 2022 Mitglied des Aufsichtsrats ist und zum Vorstandsvorsitzenden bestellt wurde.

Achim Pfeffer, CEO seit dem 1. Juli 2023, gelang es, das Unternehmen zu restrukturieren und in zwei grenzüberschreitenden Transaktionen mit einem Gesamtwert von 110 Millionen Euro die ersten Geschäftsbereiche zu erwerben. "Es war eine sehr herausfordernde Zeit, aber es ist eine Freude, ein etabliertes Unternehmen mit hohem Entwicklungspotenzial in einer zukunftsträchtigen Branche übergeben zu können. Mein Dank gilt allen Aktionären und dem Aufsichtsrat." kommentiert Achim Pfeffer.

Sein Nachfolger, Josh McMorrow, ist ein in den USA zugelassener Rechtsanwalt, der seine Karriere in einer führenden Anwaltskanzlei in Houston, Texas, USA, begann. Danach arbeitete er mehr als 20 Jahre lang als Führungskraft in börsennotierten internationalen Unternehmen, wie Air Liquide, Weatherford International, Atotech Limited (in Berlin) und zuletzt bei Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV). Josh McMorrow leitete den 5-Milliarden-Dollar-Börsengang von Atotech im Jahr 2021 sowie den strategischen Verkauf des Unternehmens an MKS Instruments (NYSE: MKSI), der 2022 abgeschlossen wurde. Während seiner umfangreichen internationalen Karriere hat Josh McMorrow ein tiefes Wissen in den Bereichen Energie, Energiewende und Industrie erworben, insbesondere bei Herstellern von Industriegasen und Chemikalien. Er wurde als einer der 100 besten Anwälte in den USA, der Schweiz und Deutschland ausgezeichnet.

Nyuk Ming Wan, Vorsitzender des Aufsichtsrates: "Der gesamte Aufsichtsrat dankt Herrn Pfeffer sehr herzlich für sein Engagement für die Philomaxcap AG. Er hat während seiner Amtszeit Großes geleistet und wesentlich zur strategischen Neuausrichtung des Unternehmens beigetragen. Gleichzeitig freuen wir uns, dass Herr McMorrow das Unternehmen in Zukunft führen wird. Mit der kürzlich erworbenen GenH2 Corp. haben wir einen führenden Anbieter von Flüssigwasserstoff-Technologielösungen hinzugewonnen, der verlustfreie, kontrollierte Speichersysteme und Anlagen zur Wasserstoffverflüssigung anbieten kann. Herr McMorrow bringt genau die Erfahrung mit, die wir für unsere erfolgreiche Expansion in die Wasserstoffindustrie benötigen."

Ende der Unternehmensmitteilung

Über die Philomaxcap AG (www.philomaxcap.de)

Die 1999 gegründete Philomaxcap AG mit Sitz in München ist eine geschäftsführende Holdinggesellschaft, die Dienstleistungen für bestehende und noch zu erwerbende Beteiligungen erbringt. Im Jahr 2024 erwarb das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung an der AmeriMark Group AG, einer Schweizer Holdinggesellschaft. 2025 erfolgt mit der Kapitalerhöhung durch Einbringung die vollständige Übernahme der GenH2, einem US-amerikanischen Unternehmen, das auf die Verflüssigung sowie den verlustfreien Transport und die Speicherung von Wasserstoff entlang der Wertschöpfungskette spezialisiert ist (www.genh2hydrogen.com).

(Ende)

Aussender: Philomaxcap AG Adresse: Marienplatz 2, 80331 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Josh McMorrow Tel.: +49 89 2155 2804 E-Mail: info@philomaxcap.de Website: www.philomaxcap.de

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie), DE000A254V53 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2025 11:15 ET (15:15 GMT)