© Foto: Unsplash

Alibabas Chairman Joe Tsai warnt vor einer KI-Blase und sorgt so für neue Unruhe in der ohnehin angeschlagenen Tech-Stimmung. Auf einer Investorenkonferenz in Hongkong erklärte Tsai in dieser Woche, er sei "erstaunt" über das Ausmaß der Kapitalausgaben großer US-Technologiekonzerne im Bereich künstliche Intelligenz (KI) - insbesondere für Rechenzentren. Seine Äußerung nährt die Sorge vor einer KI-Ausgabenblase und wirft gleichzeitig geopolitische Schatten auf das Spannungsfeld zwischen den USA und China. Kurz zuvor hatte die von Alibaba unterstützte Ant Group verkündet, KI-Modelle mit in China entwickelten Chips rund 20?Prozent günstiger trainieren zu können - bei vergleichbarer Leistung zu …