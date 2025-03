EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

SAF-HOLLAND setzt sich mit der Unternehmensstrategie "drive2030" neue Mittelfristziele -Steigerung des Konzernumsatzes um mehr als 50 % auf über 3.000 Mio. Euro erwartet



27.03.2025 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SAF-HOLLAND setzt sich mit der Unternehmensstrategie "drive2030" neue Mittelfristziele -Steigerung des Konzernumsatzes um mehr als 50 % auf über 3.000 Mio. Euro erwartet SAF-HOLLAND strebt bereinigte EBIT-Marge von 10-12 % im Jahr 2030 an

Konzernumsatz soll im Zeitraum 2024 bis 2030 um mehr als 50 % wachsen

Starke Cash-Generierung trägt zu weiterer Entschuldung bzw. Finanzierung von möglichen Akquisitionen bei Bessenbach, 27. März 2025. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat auf dem heutigen Kapitalmarkttag die neue Unternehmensstrategie "drive2030" vorgestellt. Die Strategie "drive2030" fußt auf den fünf strategischen Säulen "Kundenorientierung", "Regionale Stärke", "Technologie als zentraler Treiber", "Breites Produktportfolio und Wachstum" sowie "Operative Exzellenz". Unterlegt ist das Ganze durch die beiden Querschnittsthemen "Fokus auf Mitarbeitende" und "Nachhaltigkeit". Alexander Geis, Vorsitzender des Vorstands und Chief Executive Officer der SAF-HOLLAND SE sagt dazu: "Wir haben die Ziele der bisher gültigen "Strategie 2025" schon frühzeitig erreicht. Die Akquisition von Haldex im Jahr 2022 war ein echter Meilenstein in der Unternehmensgeschichte und wir werden den profitablen Wachstumskurs der letzten fünf Jahre erfolgreich fortsetzen. Wir werden dabei von einem robusten und nachhaltigen Geschäftsmodell mit einem sehr resilienten Ersatzteil- und Servicegeschäft, einem breit diversifizierten Produktportfolio sowie einer internationalen Präsenz und Kundenbasis profitieren. In den zurückliegenden Monaten haben wir die Strategie und das Geschäftsmodell weiterentwickelt, um das Unternehmen zukünftig noch stärker als Systemlieferant zu positionieren und die Wachstumschancen, die sich aus den Megatrends Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Automatisierung ergeben, optimal ausschöpfen zu können." In den kommenden Jahren beabsichtigt SAF-HOLLAND neben dem konventionellen Wachstum im Nutzfahrzeugmarkt durch spezifische strategische Initiativen stärker zu wachsen. So soll das breite Portfolio genutzt werden, um Kunden mit zusätzlichen SAF-HOLLAND Produkten zu bedienen. Die Positionierung als Systemlieferant wird weiter vorangetrieben und so das Ersatzteilgeschäft u.a. durch digitale Lösungen oder einer Vergrößerung des Servicenetzwerkes gestärkt. Ein weiterer Fokus wird auf der Anpassung von Produkten an neue Anwendungsgebiete liegen. Einen ersten Schritt hierin hat SAF-HOLLAND bereits getan und beliefert erstmalig seit dem vierten Quartal 2024 einen Lkw-Hersteller mit Scheibenbremsen von Haldex. Aber auch außerhalb des traditionellen Trailer- und Truckgeschäfts sieht das Unternehmen Wachstumspotenzial. So soll zukünftig ein wesentlicher Teil des Umsatzes mit Kunden aus angrenzenden Industrien, wie z.B. Land-, Bergbau- und Baumaschinen sowie Flurförderzeugen, generiert werden. In der Summe strebt das Unternehmen bis 2030 organisch eine Steigerung des Konzernumsatzes auf mehr als 2.500 Mio. Euro an (2024: 1.877 Mio. Euro). Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von mindestens rund 5 %. Aus Übernahmen erwartet SAF-HOLLAND insgesamt einen zusätzlichen Umsatzbeitrag von mindestens 500 Mio. Euro, sodass der Konzernumsatz im Jahr 2030 insgesamt mehr als 3.000 Mio. Euro betragen soll. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von mindestens rund 8 % . Über die strategischen Wachstumsinitiativen in den drei Regionen hinaus wird SAF-HOLLAND ein besonderes Augenmerk auf die Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette - vom Einkauf von Materialien und Dienstleistungen bis hin zur Auslieferung an den Kunden - legen. Dabei ist das Thema "Nachhaltigkeit" auf jeder Wertschöpfungsstufe integriert, um die Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) in den kommenden Jahren weiter sukzessive zu reduzieren. Bei einer erfolgreichen Umsetzung der geplanten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, verbunden mit einem robusten Ersatzteilgeschäft, rechnet das Unternehmen bis zum Jahr 2030 mit einer bereinigten EBIT-Marge in einer Bandbreite von 10 % bis 12 %%. Dieser Zielkorridor gilt für den Zielumsatz mit und ohne Akquisitionen. "Im Zuge des profitablen Wachstums werden wir sukzessive den freien operativen Cashflow steigern", sagt Frank Lorenz-Dietz, Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer der SAF-HOLLAND SE. "Dadurch werden wir in der Lage sein, die Finanzverschuldung weiter abzubauen und weitere Akquisitionen zu tätigen, um SAF-HOLLAND noch stärker aufzustellen." Die Präsentationsunterlage des Capital Markets Days ist auf der Website des Unternehmens verfügbar: https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen . Die Aufzeichnung der Veranstaltung wird zeitnah veröffentlicht. Kontakt: Dana Unger VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 949 dana.unger@safholland.de Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de Michael Schickling Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 617 michael.schickling@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Durchschnittlich etwa 5.700 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz 1.877 Mio. Euro. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, Assali Stefen, KLL, Neway, Tecma, V.Orlandi und York erreichte der Konzern im Jahr 2024 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen unter den Top 3. Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com .



27.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com