© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E

Während Europa sich fragt, wie es die wirtschaftlichen und politischen Turbulenzen unter Donald Trump überstehen kann, haben Manager aus München und Düsseldorf zumindest eine Teilantwort parat.Im Januar bot Hensoldt an, entlassene Mitarbeiter der Automobilzulieferer Bosch und Continental zu übernehmen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall machte bereits im Vorjahr ein ähnliches Angebot und kündigte im Februar an, zwei Werke für Automobilkomponenten umzuwidmen. Arbeitsplätze bleiben erhalten, Deutschlands industrielle Basis soll gestärkt werden, und Europa gewinnt an Verteidigungsfähigkeit - während sich der Zugang zu US-Märkten zunehmend verschlechtert. Mexiko ist besonders betroffen - Exporte …