HAMMONIA Schiffsholding AG: Abschluss einer Anschlussbeschäftigung für das Containerschiff MS "HAMMONIA BALTICA" Hamburg, den 27.03.2025 - Die HAMMONIA Schiffsholding AG (HHX, DE000A0MPF55) ist mit 24,5% an der MS "BALTICA OSLO" Schiffahrts GmbH & Co. KG, der Eigentümerin des 2.800 TEU Containerschiffes "HAMMONIA BALTICA", beteiligt. Gemeinsam mit ihren norwegischen Partnern in der Gesellschaft konnte eine Beschäftigung in direktem Anschluss an die derzeitige Charter vereinbart werden. Die "HAMMONIA BALTICA" ist derzeit noch an Hapag Lloyd zu einer Tagesrate von 16.250 USD/Tag abzüglich 1,75% Kommissionen bis mindestens Mai 2025 beziehungsweise längstens bis August 2025 verchartert. Direkt nach der Rücklieferung aus der aktuellen Charter, die zum spätestmöglichen Zeitpunkt erwartet wird, erfolgt die Anlieferung des Schiffes bei Maersk zu 25.000 USD/Tag abzgl. 1,75% Kommission für eine Laufzeit von mindestens 23 Monaten (maximal 26 Monate). Es besteht eine Verlängerungsoption des Charterers für weitere 12 Monate zu 35.000 USD/Tag, jeweils (+/- 30 Tagen). Kontakt

HAMMONIA Schiffsholding AG

Dr. Karsten Liebing

Vorstand

Neumühlen 9, 22763 Hamburg



