Haier Smart Home verzeichnet im Geschäftsjahr 2024 ein beeindruckendes Wachstum trotz globaler Herausforderungen in der Haushaltsgerätebranche. Der Gesamtumsatz stieg auf 285,98 Mrd. RMB, was einem Wachstum von 4,29% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn erhöhte sich deutlich um 12,9% auf 18,74 Mrd. RMB. Besonders hervorzuheben ist die verbesserte Bruttogewinnmarge von 27,8%, die 0,3 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert liegt. Für Anleger dürfte die vorgeschlagene Dividende von 9,65 RMB pro 10 Aktien (inkl. Steuern) interessant sein, was einer attraktiven Ausschüttungsquote von 48,01% entspricht. Die Premiummarke Casarte bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber mit einem Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 12%. Auch die Marke Leader konnte mit maßgeschneiderten Smart-Living-Lösungen für junge Verbraucher eine Umsatzsteigerung von 26% erzielen. Das Unternehmen hat seine Marktführerschaftsposition im chinesischen Markt für Kühlschränke mit einem Marktanteil von 40,4% im Online-Einzelhandel (plus 1 Prozentpunkt) und 44,1% im Offline-Einzelhandel behauptet.

KI-Innovation und internationale Expansion treiben Aktienkurs

Die technologische Innovation bleibt ein zentraler Faktor für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Auf der "Haier Smart Home Ecosystem Conference" präsentierte der Konzern seine "AI VISION"-Technologie, die intelligenten Geräten ermöglicht, nicht nur Sprachbefehle zu "verstehen", sondern auch zu "sehen". Diese Entwicklung markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung hochgradig autonomer KI-Systeme für den Haushaltsbereich. Zudem kündigte Haier eine strategische Partnerschaft mit Robotera an, um die Entwicklung von Haushaltsrobotern zu beschleunigen. In den Überseemärkten erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 143,81 Mrd. RMB, was einer Steigerung von 5,43% entspricht. Besonders stark war das Wachstum in Südasien mit 21,05%, wobei der indische Markt mit einem Umsatzplus von 30% herausstach. Durch strategische Übernahmen wie das gewerbliche Kühlgerätegeschäft von Carrier und Kwikot stärkt Haier seine internationale Präsenz. Die digitale Transformation und das "Extreme Cost Project" haben zu einer verbesserten Nettogewinnmarge von 6,6% (plus 0,5 Prozentpunkte) geführt, was die Rentabilität des Unternehmens stärkt und möglicherweise positive Auswirkungen auf den Aktienkurs haben könnte.

