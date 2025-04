Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG im Geschäftsjahr 2023/24 (per 31.8.) den Gesamtumsatz um über 8 Prozent auf 7,31 Mio. Euro verbessert und dabei von der gestiegenen Zahl der eingeschriebenen Schüler profitiert. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage seien parallel zum Anstieg des Gesamtumsatzes auch die betrieblichen Aufwendungen, hier insbesondere der Personalaufwand, auf 5,40 Mio. Euro (GJ 2022/23: 4,86 Mio. Euro) gestiegen. Für den Schulbetrieb habe der Personalaufwand eine hohe Bedeutung, dennoch sei auch das EBITDA um 22,5 Prozent auf 0,63 Mio. Euro dynamisch geklettert. Der Periodenüberschuss habe auf 0,19 Mio. Euro (GJ 2022/23: 0,17 Mio. Euro) zugelegt Die zukünftige Umsatz- und Ergebnisentwicklung der ISA hänge laut GBC insbesondere von der Entwicklung der Schülerzahlen ab. Hier seien die Kapazitäten am derzeitigen Schulstandort im Augsburger Norden weitgehend ausgeschöpft. Daher werde ISA noch in diesem Jahr mit dem Bau eines neuen Schulcampus beginnen. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells das Kursziel von 19,50 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



