DJ PTA-News: International School Augsburg AG: International School Augsburg schließt Geschäftsjahr 2023/24 mit positiver Bilanz ab - ISA setzt auf Wachstum, Vertrauen und hochqualitative Bildung der Zukunft

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

International School Augsburg AG: International School Augsburg schließt Geschäftsjahr 2023/24 mit positiver Bilanz ab

ISA setzt auf Wachstum, Vertrauen und hochqualitative Bildung der Zukunft

Vor Beginn der Hauptversammlung

[ Fotos ]

Gersthofen (pta000/14.04.2025/15:52 UTC+2)

Augsburg, 14.04. 2025 - Bei ihrer letzten Hauptversammlung konnte die International School Augsburg AG (ISA) auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023/24 zurückblicken. Mit steigenden Schülerzahlen, soliden Finanzen und bedeutenden Fortschritten beim geplanten Neubau des ISA New Campus setzt die Schule ein starkes Zeichen für internationale Bildungsqualität und nachhaltige Entwicklung in der Region Augsburg.

Trotz globaler wirtschaftlicher Herausforderungen konnte die ISA ihre Schülerzahl im Laufe des Schuljahres auf einen neuen Höchstwert von 369 (Vorjahr: 351) steigern. Die 30 Absolventen des IB Diplomas im Jahr 2024 übertrafen erneut den weltweiten Durchschnitt.

Finanziell schloss das Geschäftsjahr 2023/24 mit einer Bilanzsumme von 10.706 TEUR (Vorjahr: 10.285 TEUR) ab. Die ISA gAG erwirtschaftete einen Gesamtumsatz von 7.314 TEUR, was einem Umsatzwachstum von 8,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. "Diese Zahlen spiegeln das große Vertrauen wider, das internationale Familien, Unternehmen und Partner in unsere Schule und unsere hochwertige Bildung setzen", sagt Marcus Wagner, kaufmännischer Vorstand der ISA.

Fortschritte beim ISA New Campus

Ein wichtiger Meilenstein war der Fortschritt beim geplanten nachhaltigen Schulcampus in Gersthofen. Nach Abschluss der Genehmigungsplanung und der Entscheidung für die Generalplanung startete 2024 die Entwurfs- und Ausführungsplanung. Ziel ist die Fertigstellung des neuen Areals für bis zu 560 Schüler:innen zum Schuljahresbeginn 2027/28. Bildungs-Investoren können das Projekt durch die Zeichnung der ISA-Wandelanleihe oder durch Spenden unterstützen. "Der ISA New Campus ist ein Leuchtturmprojekt für die Region und spiegelt unsere Vision von zukunftsfähiger, hochwertiger Bildung wider", betont Schulleiterin Dr. Jessamine Koenig.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024/25

Im Geschäftsjahr 2024/25 stehen die Fördermittelanträge, die Baugenehmigung und erste Abbrucharbeiten des New Campus Projektes an. Seit September 2024 ist die ISA als gebundene Ganztagsschule anerkannt. Die Anerkennung trägt dazu bei, die pädagogische Entwicklung mit Fokus auf individuelle Förderung, Digitalisierung und interkulturelle Kompetenzen voranzutreiben. Nach einem erfolgreich bestandenen Vorbereitungsbesuch Ende 2023 laufen die Vorbereitungen für die Reakkreditierung Ende 2025, dem Qualitätsmanagement-Audit durch den Council of International Schools (CIS), auf Hochtouren.

Über die International School Augsburg (ISA)

Die International School Augsburg in Gersthofen wurde 2005 gegründet, um im Wirtschaftsraum A(3) / Augsburg / München eine Schule für international mobile Familien nach internationalen Bildungsstandards anzubieten. Schüler:innen im Alter von 3 bis 18 Jahren profitieren vom umfangreichen und ausgewogenen Lern- und Erziehungsprogramm der ISA als Gesamtschule in englischer Schulsprache mit den international anerkannten Schulabschlüssen IB Diploma und IGCSE. Darüber hinaus sichert die Schule neben der lokalen Integration der Kinder durch Unterricht in der Landessprache den Erhalt der jeweiligen Muttersprache mithilfe von vielen Muttersprach-Unterrichtsangeboten.

Zur Gewährleistung der Qualität der Lehre, des pädagogischen Konzeptes und der schulinternen Prozesse hat die ISA die folgenden international renommierten Akkreditierungen erlangt: CIS (Council of International Schools), IB Diploma Programme IB PYP (Primary Years Programme), CIE (Cambridge International Examinations Centre für das IGCSE). Aktuell besuchen rund 380 Schüler und Schülerinnen die Schule und werden von knapp 60 Lehrkräften betreut.

Seit 2021 ist die ISA als CO2-neutral zertifiziert. Als Umweltschule, Mitglied der Gemeinwohlinitiative Bayern, der Charta der Vielfalt und des Forums Nachhaltige Geldanlagen, steht sie für Nachhaltigkeit, die Vielfalt der Kulturen und setzt sich für interkulturelle Verständigung ein.

Kontakt:

Olga Kaiser, Marcus Wagner

International School Augsburg - ISA - gemeinnützige Aktiengesellschaft

Wernher-von-Braun-Str. 1a

86368 Gersthofen

Tel. +49 (0) 821 45 55 60 99

E-Mail: pr@isa-augsburg.com

Pressekontakt:

EPR Advisors

Schaezlerstraße 9

86150 Augsburg

Sophia Druwe

Tel.: +49 (0) 821 4508 7919

E-Mail: sd@epr-advisors.com

https://youtu.be/XyNA5aFmlOE?si=ZbY1lfphUEjtEoE7

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: International School Augsburg AG Wernher-von-Braun-Straße 1a 86368 Gersthofen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 821 455560-99 E-Mail: investor@isa-augsburg.com Website: www.isa-augsburg.com ISIN(s): DE000A2AA1Q5 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1744638720311 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2025 09:52 ET (13:52 GMT)