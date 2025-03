DJ Aktien Schweiz von Handelsstreit belastet - UBS sehr schwach

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag im Minus geschlossen. Vermiest wurde die Stimmung durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Der hatte wie befürchtet zusätzliche Zölle von 25 Prozent auf Importe von Autos und Autoteilen verhängt und diese als "nicht mehr verhandelbar" bezeichnet. Die Autozölle trafen die Schweiz zwar direkt kaum, aber die Sorge ging um, dass dies nur der Anfang sein könnte. Denn am 2. April soll der ganz große Rundumschlag in Sachen Zölle in den USA folgen. Gedrückt wurde die eidgenössische Börse auch von optisch hohen Verlusten bei Roche (-2,8%) - bedingt durch den Dividendenabschlag.

Der SMI gab 0,7 Prozent auf 12.867 Punkte ab. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 25,54 (zuvor: 19,24) Millionen Aktien. Mit einem Verlust von 4,1 Prozent zeigten sich UBS extrem schwach. Bank of America hatte die Aktien der Großbank auf "Underperform" abgestuft und auch das Kursziel deutlich reduziert. Zudem äußerte sich Goldman Sachs negativ.

Bei Nestle (+0,7%) ließen Berichte über Verhandlungen zur Zukunft des Wassergeschäfts Kursfantasie aufkommen. Alcon übernimmt die Mehrheit an Aurion Biotech, einem Unternehmen für Zelltherapien bei Augenkrankheiten. Vorausgegangen waren juristische Auseinandersetzungen. Der Alcon-Kurs zog um 5,2 Prozent an.

Adecco (+0,5%) gab die Gründung einer neuen Gesellschaft in Kooperation mit Salesforce bekannt, nannte aber keine finanziellen Details. Neben Roche wurden auch Sika (-2,9%), Schindler (-4,3%) und Implenia (-3,7%) ex Dividende gehandelt. Implenia meldete den Gewinn attraktiver neuer Projekte in den Bereichen Datenzentren, Gesundheit sowie Energie- und Verkehrsinfrastruktur. Nach Vorlage von Geschäftszahlen für 2024 verloren Idorsia 5,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2025 12:47 ET (16:47 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.