Das Unternehmen für Speicherlösungen verzeichnet beachtliche Umsatzsteigerung und gewinnt wichtige Patentverfahren gegen Samsung trotz anhaltender Profitabilitätsprobleme.

Netlist Inc. hat kürzlich durch bedeutende juristische Erfolge seine Marktposition im Bereich fortschrittlicher Speicherlösungen gefestigt. Die Aktie notiert aktuell bei 0,97 Euro und verzeichnet damit einen Anstieg von 2,99% gegenüber dem Vortag. Bemerkenswert ist die deutliche Erholung von über 56% innerhalb des letzten Monats, nachdem der Kurs im Februar 2025 sein 52-Wochen-Tief bei 0,62 Euro erreicht hatte.

Im März 2025 sicherte sich Netlist einen einstimmigen Geschworenenverdikt gegen Samsung Electronics vor einem US-Bundesgericht, was die Entschlossenheit des Unternehmens unterstreicht, seine Rechte an geistigem Eigentum zu schützen. Dieser Erfolg folgt auf ein Urteil vom November 2024, bei dem Samsung wegen vorsätzlicher Patentverletzung zur Zahlung von 118 Millionen Dollar verurteilt wurde. Diese juristischen Erfolge verdeutlichen Netlists konsequente Strategie zur Durchsetzung seiner Patente und zur Stärkung seiner Wettbewerbsposition in der Halbleiterbranche.

Finanzielle Entwicklung zeigt Wachstum trotz Herausforderungen

Für das am 28. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr meldete Netlist einen Nettoumsatz von 147,1 Millionen Dollar, was einem beeindruckenden Anstieg von 113% gegenüber den 69,2 Millionen Dollar des Vorjahres entspricht. Der Bruttogewinn stieg um 21% auf 2,9 Millionen Dollar, verglichen mit 2,4 Millionen Dollar in 2023.

Trotz dieser positiven Umsatzentwicklung kämpft das Unternehmen weiterhin mit Verlusten. Im vierten Quartal 2024 verzeichnete Netlist einen Nettoverlust von 12,7 Millionen Dollar, was einem Verlust pro Aktie von 0,05 Dollar entspricht - identisch mit dem Verlust pro Aktie im Vergleichsquartal des Vorjahres. Dies unterstreicht die anhaltenden Herausforderungen bei der Erreichung der Profitabilität, ungeachtet der Erfolge im Bereich der Patentklagen.

Das erhebliche Umsatzwachstum und die erfolgreichen Rechtsstreitigkeiten positionieren Netlist dennoch günstig innerhalb des Halbleitersektors. Die fortgesetzte Konzentration auf die Durchsetzung von Patentrechten und die Innovation im Bereich Speicherlösungen dürften das zukünftige Wachstum weiter vorantreiben. Für eine nachhaltige Entwicklung wird es jedoch entscheidend sein, die Profitabilitätsprobleme zu bewältigen, die sich in der Jahresentwicklung der Aktie mit einem Minus von über 37% im 12-Monats-Vergleich widerspiegeln.

