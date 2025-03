FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat ProSiebenSat.1 von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 9,50 auf 5,75 Euro gesenkt. Analyst Karsten Oblinger verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf das freiwillige Übernahmeangebot des zum Berlusconi-Imperium zählenden ProSieben-Großaktionärs MediaForEurope (MFE). Dieses sei eine klare Enttäuschung, denn erstens werde nur der gesetzliche Mindestpreis von rund 5,75 Euro je ProSieben-Aktie gezahlt. Und zweitens sollen 22 Prozent in neu auszugebenden MFE-Aktien bezahlt werden, konstatierte er./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 16:34 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 16:46 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000PSM7770