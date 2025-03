Der Spezialist für Oberflächenbeschichtung verzeichnet nahezu ausgeglichenes Betriebsergebnis und verdoppelten Auftragseingang bei steigender Bruttomarge auf 33,6%.

Die Singulus Technologies AG konnte im Geschäftsjahr 2024 ihre finanzielle Position erheblich verbessern. Die Aktie des Spezialisten für Oberflächenbeschichtungsanlagen notiert aktuell bei 1,69 Euro, was einem beachtlichen Zuwachs von 43,22% innerhalb der letzten 30 Tage entspricht. Besonders auffällig ist auch die Jahresentwicklung mit einem Plus von fast 47% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Laut den vorläufigen Geschäftszahlen, die am 12. März 2025 veröffentlicht wurden, steigerte Singulus seine Umsatzerlöse auf 75,9 Millionen Euro, verglichen mit 73,2 Millionen Euro im Vorjahr. Deutlich verbessert hat sich das EBIT, das mit -0,7 Millionen Euro nahezu den Break-even-Punkt erreichte, nach einem Minus von 10,1 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBITDA drehte mit 1,9 Millionen Euro ins Positive (Vorjahr: -7,3 Millionen Euro). Die Bruttomarge erhöhte sich signifikant auf 33,6% nach 22,3% im Jahr zuvor.

Starke Auftragsentwicklung signalisiert Marktvertrauen

Besonders erfreulich entwickelte sich der Auftragseingang, der sich mit 77,2 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreswert von 43,1 Millionen Euro nahezu verdoppelte. Diese Kennzahl unterstreicht das gestiegene Vertrauen der Kunden in die Technologien des Unternehmens. Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch im Kursabstand zum 52-Wochen-Tief wider, der bei beachtlichen 60,95% liegt.

Trotz der jüngsten Erfolge zeigt die kurzfristige Kursentwicklung mit einem Minus von 19,52% innerhalb der letzten sieben Tage eine gewisse Volatilität. Diese Schwankungsanfälligkeit wird auch durch die annualisierte 30-Tage-Volatilität von über 300% verdeutlicht. Das 52-Wochen-Hoch von 2,52 Euro, erreicht am 17. März 2025, liegt derzeit knapp 33% über dem aktuellen Kursniveau.

Kerngeschäftsfelder im Fokus

Die Geschäftstätigkeit von Singulus konzentriert sich auf die Bereiche Solar, Halbleitertechnologie und optische Speichermedien. In diesen Segmenten bietet das Unternehmen spezialisierte Anlagen zur Oberflächenbeschichtung an. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung des vollständigen Jahresfinanzberichts am 28. März 2025 werden weitere Details zur Performance in den einzelnen Geschäftsbereichen erwartet.

Die technischen Indikatoren zeigen eine überdurchschnittliche Performance im Vergleich zu den gleitenden Durchschnitten. Der aktuelle Kurs liegt etwa 27% über dem 50-Tage-Durchschnitt und knapp 24% über dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen soliden mittelfristigen Aufwärtstrend hindeutet. Der relative Stärkeindex (RSI) von 48,7 zeigt hingegen aktuell eine neutrale Position ohne Überkauf- oder Überverkaufsignale.

