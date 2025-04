Ursprünglich ein Pionier in der Herstellung von Anlagen für die optische Datenspeicherung, hat sich Singulus neu positioniert als Spezialist für Dünnschichtbeschichtung und Oberflächenbehandlungstechnologien. Die Unternehmensentwicklung war historisch volatil und unbeständig - bedingt durch die Abhängigkeit von wenigen, projektbezogenen Großkunden, langen Investitionszyklen in der Solarbranche und einem begrenzten Anteil wiederkehrender Umsätze. Um dem entgegenzuwirken, setzt das Unternehmen auf seine seltene Dual-Technologie-Plattform und modular aufgebaute, prozessneutrale Lösungen, um in wachstumsstarke, neue Anwendungsfelder wie Halbleiter, Festkörperbatterien und neue medizinische Anwendungen vorzustoßen. Gleichzeitig erfolgt ein strategischer Schwenk hin zu effizienteren Solartechnologien wie HJT (Heterojunction Technology) und Perowskit-Tandemzellen. Während sich die Maschinen von Singulus in diesen Märkten zunehmend etablieren, steht das Unternehmen vor einer Diversifizierung seiner Kundenbasis und einer Verbesserung seiner Erlösströme - mit dem Ziel, zu skalieren und sich einer nachhaltigen Profitabilität zu nähern. Die Analysten von mwb research starten die Bewertung mit einer spekulativen BUY und einem Kursziel von 4,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/singulus-technologies-ag