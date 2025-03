Der Dow Jones fiel am Donnerstag um weitere 100 Punkte - Aktien stehen unter weiterem Abwärtsdruck, da US-Zölle die Automobilproduktion belasten - Finanzbehörden verstärken ihre Warnungen vor Risiken für die US-Wirtschaft - Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) fiel am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge und sank um weitere 100 Punkte, was einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...