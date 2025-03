© Foto: Launette Florian - MAXPPP

Der Klimawandel scheint bei vielen Investoren in den Hintergrund gerückt zu sein. Dabei schreitet er durch den steigenden CO2-Ausstoß immer weiter voran. Perimeter Solutions könnte ein Profiteur des Klimawandels sein.Während Waldbrände immer näher an Wohngebiete heranrücken, sehen Analysten bei einem bislang eher unbekannten Unternehmen enormes Kurspotenzial: Perimeter Solutions. Das US-Unternehmen stellt feuerhemmende Chemikalien her und steht laut UBS-Analyst Joshua Spector vor einem möglichen Kursplus von 54 Prozent - trotz eines Kursrückgangs von über 28 Prozent im laufenden Jahr. Spector stufte die Aktie des Unternehmens aus Missouri von "Neutral" auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 …