Die Aufholjagd von AMD im Vergleich zum KI-Chip-Marktführer Nvidia lief zuletzt nicht so schnell wie von der Wall Street erhofft. Der Halbleiterkonzern verfehlte im wichtigen Geschäftsbereich Rechenzentren die Erwartungen. Am Donnerstag reduzierte Jefferies-das Kursziel für die AMD-Aktie und schickt das Papier abwärts.Blayne Curtis von Jefferies hat AMD von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel nahm der Tech-Experte von 135 auf 120 Dollar zurück. Curtis bezeichnete den Chipkonzern in einer Branchenstudie ...

