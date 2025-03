Der neue, innovative "Always Connected"-PC bietet höhere Konnektivität in Europa

SIMO, ein führender Anbieter innovativer Konnektivitätslösungen, verkündet stolz die Expansion des Acer TravelMate P4 14 (TMP414-53-G2), einem Always Connected PC (ACPC) mit integrierter vSIM-Technologie, in acht neue internationale Märkte. Im Rahmen der globalen Expansion, die in Kooperation mit Acer und MediaTek erfolgt, ist das Acer TravelMate P4 14 jetzt in Spanien, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Polen, Italien, Irland und Schweden erhältlich. Die Verfügbarkeit in weiteren Regionen soll später in diesem Jahr folgen.

Das TravelMate P4 14 wurde letztes Jahr in ausgewählten Regionen lanciert und hat unter internationalen Reisenden, remote arbeitenden Personen und mobilen Fachleuten, die auf eine nahtlose, globale Konnektivität ohne physische SIM-Karten oder öffentliches WLAN angewiesen sind, an Zugkraft gewonnen.

"Mit der Expansion in diese neuen Märkte reagieren wir unmittelbar auf die Bedürfnisse von Fachkräften, die eine sichere, zuverlässige Verbindung benötigen, wohin sie auch gehen", sagte Jing Liu, CEO von SIMO. "Wir sind stolz darauf, die Verfügbarkeit gemeinsam mit Acer und MediaTek auf diese acht neuen europäischen Märkte ausdehnen zu können."

Zuverlässige Konnektivität für mobile Fachleute

Das Acer TravelMate P4 14 (TMP414-53-G2) erfüllt die Anforderungen der äußerst mobilen Benutzer von heute durch die Bereitstellung nahtloser Konnektivität über den SIMO 365-Service. Benutzer von SIMO 365 erhalten ein Jahr lang kostenlose Daten. Die ersten 1.000 verkauften Geräte enthalten einen exklusiven Bonus von 2 GB kostenloser Daten im ersten Jahr. Kunden, die keines der ersten 1.000 Geräte ergattern, profitieren dennoch ein Jahr lang von 30 Minuten kostenlosem 4G-Internetzgang pro Tag. Sichern Sie sich eines der ersten 1.000 Geräte, um noch mehr Daten nutzen zu können! Mit diesem Feature können Benutzer schnell E-Mails lesen, wichtige Dokumente abrufen oder sich auf Videokonferenzplattformen wie Microsoft Teams, Zoom oder Google Meet mit Kollegen treffen, ohne sich um Datenbegrenzungen Gedanken machen zu müssen.

"Fachkräfte brauchen einen Laptop, der ihnen unabhängig vom Standort nahtlose Konnektivität bietet, und das Acer TravelMate P4 14 tut genau das", sagte James Lin, GM, Notebooks, Acer. "Durch die Ausweitung seiner Verfügbarkeit geben wir Benutzern die Flexibilität, jederzeit produktiv und vernetzt zu bleiben."

Hauptfunktionen des TravelMate P4 14

Integrierte LTE-Konnektivität : Benutzer profitieren von blitzschnellem Internetzugang, ohne ein möglicherweise unzuverlässiges oder nicht verfügbares öffentliches WLAN nutzen zu müssen.

: Benutzer profitieren von blitzschnellem Internetzugang, ohne ein möglicherweise unzuverlässiges oder nicht verfügbares öffentliches WLAN nutzen zu müssen. vSIM-Technologie für mehrere Anbieter : TravelMate P4 14 kann automatisch aus mehr als 300 Mobilfunkanbietern in mehr als 140 Ländern das beste verfügbare lokale Netz auswählen.

: TravelMate P4 14 kann automatisch aus mehr als 300 Mobilfunkanbietern in mehr als 140 Ländern das beste verfügbare lokale Netz auswählen. Leistungsstarke Spezifikationen : Bis zu 64 GB DDR5 RAM, zwei Thunderbolt 4-Ports und lange Akkulaufzeit für unterbrechungsfreie Produktivität.

: Bis zu 64 GB DDR5 RAM, zwei Thunderbolt 4-Ports und lange Akkulaufzeit für unterbrechungsfreie Produktivität. Ultrakompaktes Design : Leicht und schlank für äußerste Mobilität.

: Leicht und schlank für äußerste Mobilität. Flexible Datenpläne: Beinhaltet ein Jahr lang kostenlose Daten, mit 2 GB für die ersten 1.000 Geräte und 30 Minuten kostenlosem 4G-Zugang weltweit. Flexible Datenpläne mit mehr als den kostenlosen 30 Minuten verfügbar.

"Das TravelMate P4 14 mit den fortschrittlichen Prozessoren von MediaTek bietet Highspeed-LTE und globale Konnektivität", sagte CK Wang, VP und GM der IOT Business Unit von MediaTek. "Unsere Expansion mit Acer und SIMO bietet eine mobile Erfahrung, die die Anforderungen der kontinuierlich verbundenen Fachleute von heute erfüllt."

Preise und Verfügbarkeit

Das Acer TravelMate P4 14 ist jetzt erhältlich in:

Spanien, Frankreich, Italien : 1.399,00 EUR

: 1.399,00 EUR Deutschland : 1.399,00 EUR

: 1.399,00 EUR Vereinigtes Königreich : 1.299,00 GBP

: 1.299,00 GBP Irland : 1.499,00 EUR

: 1.499,00 EUR Schweiz : 1.299 CHF

: 1.299 CHF Polen: 5.999,00 PLN

Acer bietet bis Ende März eine befristete Sonderaktion für das TravelMate P4 14 an. Weitere Informationen zu den verfügbaren Rabatten finden Sie auf den Produktseiten der entsprechenden Länder.

Weitere Informationen finden Sie unter www.simo.co/travelmate

Über SIMO

SIMO ist ein führender Anbieter von Konnektivitätslösungen und stellt über die proprietäre Virtual SIM(vSIM)-Technology nahtlose, zuverlässige und innovative Internetdienste bereit. SIMO möchte, dass die Menschen vernetzt bleiben. Seine Produkte richten sich an Verbraucher, kleine Betriebe und Unternehmen auf der ganzen Welt.

