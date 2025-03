Der österreichische Hebesystem-Spezialist erzielt 2,36 Milliarden Euro Jahresumsatz bei beeindruckender Kursentwicklung und erhöht die Ausschüttung für Anteilseigner.

Die Palfinger-Aktie notiert aktuell bei 29,70 Euro und hat im laufenden Jahr eine beeindruckende Kurssteigerung von 52,94 Prozent verzeichnet. Der österreichische Hersteller von hydraulischen Hebe-, Lade- und Handlingsystemen blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück, in dem ein Umsatz von 2,36 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 185,6 Millionen Euro erwirtschaftet wurden. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,88 Euro.

Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 18,80 Euro vom Dezember 2024 hat sich der Kurs um fast 58 Prozent erholt. Besonders in den letzten 30 Tagen konnte das Papier stark zulegen und verzeichnete einen Anstieg von 24,53 Prozent, womit die Aktie deutlich über ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 22,16 Euro liegt.

Solide Dividendenpolitik stärkt Vertrauen

Auf Basis des Konzerngewinns von 100 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2024 schlägt Palfinger eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie vor. Dies entspricht einer Dividendenrendite von etwa 3,0 Prozent bezogen auf den Jahresdurchschnittskurs und unterstreicht die solide Ausschüttungspolitik des Unternehmens. Diese kontinuierliche Dividendenstrategie könnte ein wichtiger Faktor für das anhaltende Investoreninteresse sein.

Strategische Ausrichtung für weiteres Wachstum

Für die kommenden Jahre zeigt sich Palfinger optimistisch und setzt auf strategische Investitionen mit klarer Fokussierung auf Innovation und Internationalisierung. Die positive Kursentwicklung der letzten Monate spiegelt diesen Kurs wider. Seit dem Jahresbeginn hat der Aktienkurs trotz der aktuellen leichten Korrektur von -0,83 Prozent am heutigen Handelstag eine starke Performance gezeigt.

Mit einem Abstand von nur 7,04 Prozent zum 52-Wochen-Hoch von 31,95 Euro, das erst vor wenigen Tagen erreicht wurde, bleibt die Palfinger-Aktie in Reichweite ihres Jahreshöchststands. Die solide Geschäftsentwicklung in Kombination mit der klaren strategischen Ausrichtung bildet die Grundlage für die positive Kursentwicklung des Unternehmens in einem ansonsten herausfordernden Marktumfeld.

