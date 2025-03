In der Saison 2023/24 beliefen sich die Gesamtkosten für Herbsterträge auf 33.368 EUR pro Hektar und für Frühjahreserträge auf 50.290 EUR pro Hektar, berichtet Hortoinfo.es. Bildquelle: Pexels Die Kosten für den Anbau von Zucchini in Gewächshäusern pro Hektar in den Provinzen Almería und Granada sind in den letzten fünf Saisons um 22 %...

