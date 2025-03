Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcim schafft Mehrwert mit seiner Strategie «NextGen Growth 2030»



28.03.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gezielte Investitionen in den attraktivsten Märkten - von Lateinamerika und Europa über Nordafrika bis Australien

Nachhaltigkeit als Treiber für profitables Wachstum mit dem Ziel, über

20 Millionen Tonnen Abbruchmaterial pro Jahr wiederzuverwenden

Steigerung des Umsatzanteils im wertschöpfungsstarken Bereich Building Solutions¹ auf 50 Prozent

Durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum² von 3 Prozent bis 5 Prozent und Wachstum² des Recurring EBIT von 6 Prozent bis 10 Prozent

Starke Cash-Generierung ermöglicht Wachstum und attraktive Renditen

für Aktionäre

Holcim stellt mit «NextGen Growth 2030» seine neue Strategie vor, mit der sich das Unternehmen nach der geplanten Kotierung seines Nordamerikageschäfts als führender Partner für nachhaltiges Bauen etabliert. Auf der Grundlage dieser Strategie wird Holcim seine führende Position im Bereich Nachhaltigkeit nutzen, um in Europa, Australien und Nordafrika profitables Wachstum zu erzielen. In Lateinamerika wird Holcim das Wachstum beschleunigen, um von starken Fundamentaldaten und Industrialisierungstrends zu profitieren. Das Unternehmen wird die Präsenz in seinen Zielmärkten durch den Ausbau im wertschöpfungsstarken Bereich Building Solutions - von Bausystemen bis hin zu Hochleistungsbeton - weiter erhöhen. Ausserdem soll der Aktionärswert durch wachstumsorientierte Kapitalallokation und wertsteigernde Transaktionen gesteigert werden.

Miljan Gutovic, CEO von Holcim: «Mit unserer Strategie ‹NextGen Growth 2030› ist Holcim optimal aufgestellt, um von den bedeutenden Megatrends zu profitieren, die die Zukunft des Bauens prägen - von Urbanisierung bis hin zu energieeffizienter Sanierung. Der Ausbau des wertschöpfungsstarken Bereichs Building Solutions ist ein zentraler Bestandteil der Transformation von Holcim. Mit der neuen Strategie erschliessen wir signifikante Wachstumspotenziale, um den Mehrwert für Aktionäre zu steigern.»

Holcim hat eine ausgewiesene Erfolgsbilanz bezüglich Wachstum und Wertschöpfung. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen in seiner Konzernstruktur nach dem Spin-off - also ohne das Nordamerikageschäft - einen Umsatz von CHF 16,3 Milliarden, eine branchenführende Recurring EBIT-Marge von 17,4 Prozent und einen Free Cash Flow vor Leasingverhältnissen von CHF 2,2 Milliarden. Seit 2018 hat Holcim, bezogen auf die Konzernstruktur nach dem Spin-off, 91 wertsteigernde Transaktionen zur Optimierung seines Portfolios abgeschlossen.

Die Strategie «NextGen Growth 2030» umfasst vier strategische Schwerpunkte:

Gezielte Investitionen in attraktiven Märkten

Auf Basis seiner führenden Positionen in wichtigen Märkten setzt Holcim zur Wachstumssteigerung auf organische Investitionen und wertsteigernde M&A-Transaktionen. In Europa wird Holcim von der steigenden Nachfrage nach seinen nachhaltigen Produkten und Lösungen profitieren. Zudem ist das Unternehmen optimal aufgestellt, um die Industrialisierungstrends und die Nachfrage nach Megabauprojekten in Lateinamerika für weiteres Wachstum zu nutzen. In der Region Asien, Naher Osten und Afrika werden Holcim die starken Wachstumsfundamentaldaten in seinen Märkten zugutekommen.

Nachhaltigkeit als Treiber für profitables Wachstum

Nachhaltigkeit wird das Umsatzwachstum und die Margensteigerung vorantreiben, da Holcim mit ECOPact und ECOPlanet sein kundenorientiertes Angebot an nachhaltigen Produkten und Lösungen weiter ausbauen wird. Mit seiner starken Präsenz in Ballungsräumen und seiner Kreislauftechnologie ECOCycle® ist Holcim ideal positioniert, um das zirkuläre Bauen zu skalieren und strebt für das Jahr 2030 mehr als 20 Millionen Tonnen an recycelten Bauabbruchmaterialien an. Darüber hinaus wird das Unternehmen durch Investitionen und weitere Innovationen die Dekarbonisierung beschleunigen.

Ausbau des wertschöpfungsstarken Bereichs Building Solutions

Holcim wird seinen wertschöpfungsstarken Bereich Building Solutions - von Fundamenten und Böden bis hin zu Wand- und Dachsystemen - ausbauen. Das Unternehmen wird seinen adressierbaren Markt durch die Nutzung neuer Vertriebskanäle, die Verstärkung von Synergieeffekten sowie durch organische Investitionen und wertsteigernde M&A-Transaktionen erweitern. Zudem werden die energieeffizienten Bausysteme von Holcim die steigende Nachfrage nach Reparatur- und Sanierungslösungen bedienen.

Leistungskultur und Wertschöpfung

Die tief verankerte Leistungskultur von Holcim beruht auf einem dezentralen, schlanken und flexiblen Geschäftsmodell, das eine rasche Anpassung an Marktchancen ermöglicht. Nach dem Spin-off wird Holcim in seinen drei Regionen mehr als 450 lokale Führungskräfte mit Ergebnisverantwortung haben. Mit einer geschätzten Gesamtkapazität für Kapitalallokation von CHF 18 bis 22 Milliarden im Zeitraum von 2025 bis 2030 wird Holcim in organisches Wachstum und wertsteigernde M&A-Transaktionen investieren und gleichzeitig eine attraktive und progressive Dividendenpolitik verfolgen. Überschüssiges Kapital wird für grosse strategische Akquisitionen und opportunistische Aktienrückkäufe verwendet.

Ziele der Strategie «NextGen Growth 2030»:

Finanzkennzahl Ziel 2030 Durchschnittliches

jährliches Umsatzwachstum2 3% bis 5%² Durchschnittliches

jährliches Wachstum

beim Recurring EBIT2 6% bis 10%² Durchschnittliche

jährliche Cash

Conversion³ 50% Verhältnis von

Building Materials4 /

Building Solutions¹ Jeweils 50% des Umsatzes

Nachhaltigkeit Ziel 2030 Anteil von ECOPact und ECOPlanet am Transportbeton- und Zementumsatz >50% Recycling von Bau- und Abbruchmaterialien 20+ Millionen Tonnen Reduzierung der Scope-1-Netto-Emissionen um 30% gegenüber 2020 <400 kg CO2 / t zementhaltigen Materials Verringerung der Frischwasserentnahme gegenüber 2020 -33 % Liter / t zementhaltigen Materials



Informationen zur Veranstaltung und Begleitmaterialien

Der Investorentag von Holcim wird unter anderem Präsentationen von CEO Miljan Gutovic und CFO Steffen Kindler beinhalten, an die sich eine Fragerunde anschliessen wird. Der Live-Webcast wird um 13:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnen und voraussichtlich bis ca. 14:45 Uhr dauern. Sowohl der Webcast als auch die begleitenden Präsentationen mit Finanzinformationen sowie ausgewählte Finanzinformationen über die Geschäftstätigkeit von Holcim nach dem Spin-off sind auf der Website von Holcim abrufbar: https://www.holcim.com/who-we-are/our-strategy/nextgen-growth. Nach der Veranstaltung wird auf der Website eine Aufzeichnung des Webcasts zur Verfügung gestellt.

Wichtige Hinweise

«Holcim» bezieht sich auf Holcim Ltd und seine Tochtergesellschaften in der Konzernstruktur nach dem Spin-off und dem Abschluss der geplanten vollständigen Kapitalmarktabspaltung des Nordamerikageschäfts (d.h. der Amrize Ltd und ihrer Tochtergesellschaften zum Zeitpunkt des Spin-offs), die der Zustimmung der Aktionäre bei der Generalversammlung von Holcim am 14. Mai 2025 bedarf und anderen üblichen Vollzugsbedingungen unterliegt.

Die Finanzinformationen beziehen sich auf Holcim nach dem Spin-off und unterscheiden sich von den geprüften konsolidierten Finanzinformationen, die im Geschäftsbericht 2024 enthalten sind. Die Finanzinformationen für Holcim nach dem Spin-off schliessen den Beitrag des Nordamerikageschäfts sowie die Transaktions- und Abspaltungskosten im Zusammenhang mit dem Spin-off aus.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den wichtigen Hinweisen und dem Haftungsausschluss in der Präsentation mit den Finanzinformationen unter https://www.holcim.com/who-we-are/our-strategy/nextgen-growth.

Definitionen alternativer Performancekennzahlen

1 Building Solutions bezieht sich auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Bausystemen, Beton und Belägen.

2 In lokaler Währung ohne Währungsumrechnungseffekte und grosse M&A-Transaktionen, definiert als Veräusserungen und Akquisitionen mit einem Jahresumsatz von über CHF 200 Millionen.

3 Cash Conversion: Free Cash Flow dividiert durch Recurring EBITDA. Für die Strategie nach dem Spin-off werden die Kennzahlen vor Leasingverhältnissen ausgewiesen.

4Building Materials bezieht sich auf Zement & Zuschlagstoffe.

Diese Medienmitteilung und andere Mitteilungen für Anleger enthalten bestimmte Finanzkennzahlen zur historischen und künftigen Leistung und Finanzlage, die nicht durch die IFRS definiert oder spezifiziert sind. Eine vollständige Liste der Definitionen dieser alternativen Performancekennzahlen finden Sie auf unserer Website unter (https://www.holcim.com/investors/publications/alternative-performance-measures/2024-alternative-performance-measures-en).

Wichtiger Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Anleger darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

Übersetzung des englischen Originaltexts.