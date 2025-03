Der japanische Technologiekonzern verstärkt seine Position durch Partnerschaften im optischen Kommunikationssektor und kündigt eine attraktive Gewinnausschüttung an

Sumitomo Electric Industries stärkt seine Marktposition durch strategische Kooperationen und unterstreicht gleichzeitig sein Engagement für Aktionärswerte. Das Unternehmen setzt dabei auf zukunftsweisende Technologien in der optischen Kommunikation.

Das Unternehmen hat eine Montage-Vereinbarung mit 3M geschlossen, um die Expanded Beam Optical (EBO) Interconnect-Technologie in seine Rechenzentrumlösungen zu integrieren. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Skalierbarkeit und Leistung von Rechenzentren der nächsten Generation zu verbessern, indem hochleistungsfähige, kontaktlose optische Kopplungslösungen angeboten werden. Erste gemeinsame Produkte werden auf der Optical Fiber Communication Conference (OFC) 2025 in San Francisco vorgestellt.

Parallel dazu hat Sumitomo Electric eine Absichtserklärung mit Point2 Technology unterzeichnet, um optische 25G-Transceiver-Module der nächsten Generation zu entwickeln. Diese Kooperation konzentriert sich auf die Verbesserung der Glasfaserinfrastruktur für Carrier, Kabelinternetanbieter und 5G/6G-Drahtlosnetzwerke. Die fortschrittliche elektrische Dispersionsausgleichstechnologie (EDC) und Mixed-Signal-System-on-Chip (SoC) von Point2 sollen die Leistung verbessern und den Energieverbrauch in optischen Modulen reduzieren.

Dividendenankündigung und finanzielle Stabilität

Sumitomo Electric hat eine kommende Dividende von 41,00 JP¥ pro Aktie angekündigt. Der Ex-Dividenden-Tag wurde auf den 31. März 2025 festgelegt. Anleger, die Aktien an oder nach diesem Datum kaufen, haben keinen Anspruch auf diese Dividendenzahlung, die am 27. Juni 2025 erfolgen wird. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen insgesamt 77,00 JP¥ pro Aktie ausgeschüttet, was einer nachlaufenden Rendite von 2,8% basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 2.781,50 JP¥ entspricht.

Die Ausschüttungsquote liegt bei moderaten 37% des Gewinns und 27% des freien Cashflows, was auf einen nachhaltigen und aktionärsfreundlichen Ansatz hindeutet. Dies unterstreicht die finanzielle Stabilität des Unternehmens und sein Engagement für langfristige Wertschöpfung.

Investitionen in zukunftsweisende Infrastruktur

In Zusammenarbeit mit Van Oord treibt Sumitomo Electric den Bau einer 350 Millionen Pfund teuren Unterwasserkabelproduktionsanlage in Nigg, Schottland, voran. Diese Anlage wird Hochspannungskabel für die Verbindung zwischen den Shetlandinseln und dem schottischen Festland produzieren. Das Projekt schafft etwa 150 direkte Arbeitsplätze sowie zusätzliche Stellen in der lokalen Lieferkette.

Diese Initiative unterstreicht Sumitomo Electrics Engagement für den Ausbau erneuerbarer Energieinfrastrukturen und den Beitrag zur lokalen Wirtschaftsentwicklung. Die strategischen Initiativen positionieren das Unternehmen günstig im globalen Markt, wobei die Partnerschaften mit 3M und Point2 Technology einen zukunftsorientierten Ansatz zur Erfüllung der sich entwickelnden Anforderungen der Dateninfrastruktur und Telekommunikation demonstrieren.

Die geplante Dividende spiegelt eine ausgewogene Strategie wider, die Aktionäre belohnt und gleichzeitig finanzielle Umsicht wahrt. Zudem verdeutlichen Investitionen wie die schottische Unterwasserkabelanlage das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Energielösungen und regionale Wirtschaftsentwicklung.

