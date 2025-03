Almonty Industries: Kritischer Rohstoff, strategische Wende: Warum diese Aktie jetzt auf das Radar kluger Investoren gehört

Anzeige / Werbung Lyndsay Malchuk von Stockhouse traf Lewis Black, CEO von Almonty Industries zum Interview - und was er zu berichten hatte, könnte den Blick vieler Investoren auf das Unternehmen grundlegend verändern. Almonty Industries gilt als einer der führenden Wolfram-Produzenten außerhalb Chinas - mit Projekten in Portugal, Spanien und bald auch Südkorea. Doch in den letzten Monaten hat sich das Unternehmen still und leise in eine neue Richtung bewegt: hinein in das Zentrum geopolitischer Spannungen. Wolfram ist ein kritischer Rohstoff für die Rüstungsindustrie - von Munition bis Panzerung - und wird zunehmend als strategische Ressource gesehen. Laut CEO Lewis Black ist Almonty "unfreiwillig zur Verteidigungsaktie geworden".

US-Fokus & prominente Unterstützung Mit der kürzlich angekündigten Zusammenarbeit mit American Defense International (ADI), dem größten Verteidigungslobbyisten der USA, sowie der Berufung von General Gustave F. Perna in den Verwaltungsrat, macht Almonty klar, dass man sich auf die Verteidigungsmärkte der USA und Europas vorbereitet. Black sieht in ADI und Perna strategische Partner, um den komplexen Zugang zum US-Verteidigungsapparat zu meistern - und beschreibt dies als eine notwendige Antwort auf globale Versorgungsengpässe und China's Exportbeschränkungen. China-Exportstopp - und die Panik hinter den Kulissen Öffentlich würden viele Industriekunden so tun, als gäbe es keine Probleme - doch privat herrsche oft "diskrete Panik", so Black. Chinas neue Exportkontrollen für Wolfram - insbesondere bei sogenannter "dual use"-Technologie - könnten weite Teile westlicher Industrie plötzlich von der Versorgung abschneiden. Viele Unternehmen haben keinen Plan B - Almonty könnte jetzt zur unverzichtbaren Alternative werden. Produktionsstart in Südkorea in Kürze Die Sangdong-Mine in Südkorea, eines der wichtigsten Projekte von Almonty, soll in zwei bis drei Monaten die Produktion aufnehmen - Phase 2 mit doppeltem Output ist bereits vorbereitet. Ziel: kurzfristige, zuverlässige Versorgung westlicher Märkte - ohne geopolitische Abhängigkeiten. Wertsteigerung durch Substanz und Vision Lewis Black betont, dass er selbst Großaktionär sei - mit eigenem Kapital investiert. Genau das unterscheide Almonty von vielen anderen Junior-Minenunternehmen: Langfristige Aktionärsbindung, hohe Liquidität und ein CEO, der wie ein Investor denkt. Die Aktie von Almonty ist bereits in Bewegung - zuletzt notierte sie bei 2,18 CAD. Der CEO sieht nicht nur operative Fortschritte, sondern auch eine tiefere Mission: "Wir bieten eine Lösung - nicht in zehn Jahren, sondern jetzt."



MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS! Fazit für Investoren: Almonty positioniert sich strategisch neu - als kritischer Lieferant für die Verteidigungsindustrie in den USA und Europa. Mit prominenten Partnern, steigender Nachfrage und geopolitischem Rückenwind entsteht ein spannendes Setup. Sphene Capital bestätigte kürzlich die Kaufempfehlung und das Kursziel von 5,20 CAD. Jetzt das vollständige Interview mit Almonty CEO Lewis Black anschauen: Interessenskonflikt Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen. Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt. Risikohinweis Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar. Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers. Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen. Enthaltene Werte: CA0203981034

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )