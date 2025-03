NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ionos auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Das vergangene Jahr habe für den Internet-Dienstleister ein wenig besser als erwartet geendet, schrieb Analyst Toby Ogg in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die jüngsten Geschäftszahlen. Der Umsatzausblick auf 2025 sei zwar enttäuschend. Doch dank höherer Margen liege das Ziel für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) etwa im Rahmen der Erwartungen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A3E00M1