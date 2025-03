GBP/JPY schwächt sich auf etwa 195,00 in der frühen europäischen Sitzung am Freitag. - Die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich stiegen im Februar um 1,0% MoM, stärker als erwartet. - Die Verbraucherpreisinflation in Tokio übertraf die Prognosen und hält die BoJ auf dem Zinserhöhungspfad. - Das Währungspaar GBP/JPY schwächt sich am ...

