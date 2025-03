Der japanische Yen zieht einige Käufer an, nachdem ein starker CPI-Wert aus Tokio veröffentlicht wurde - Die hawkische Haltung der BoJ und die Risk-Off-Stimmung stützen weiterhin den sicheren Hafen JPY - Der US PCE-Preisindex, der später an diesem Freitag veröffentlicht wird, sollte frischen Impuls für USD/JPY liefern - Der japanische Yen (JPY) ...

