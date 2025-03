NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 11,60 Euro auf "Outperform" belassen. Nach 15 sehr turbulenten Monaten dürfte der nächste wichtige Meilenstein für den Wirkstoffforscher am 17. April sein, schrieb Analyst Charles Weston in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dann dürften die Hamburger den Ausblick für das Jahr 2025 und die mittelfristigen Ziele als Teil einer erneuerten Strategie vorstellen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 18:30 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005664809