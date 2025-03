Die Autozölle der USA sorgen für heftige Bewegungen an den Weltbörsen. Analysten prognostizieren dramatische Gewinneinbrüche für deutsche Hersteller wie Porsche, VW, Mercedes und BMW. Zudem dürften Autozulieferer, aber auch US-Konzerne wie General Motors leiden. Doch es gibt auch Gewinner, wie eine Studie zeigt.

Zollpolitik bringt Börsen durcheinander

Ab dem 2. April gelten neue Zölle für Autoimporte in die USA. Diese Entscheidung von US-Präsident Donald Trump sorgt für Bewegung an den Märkten. Die Aktien von europäischen wie asiatischen Herstellern gaben kräftig nach. Zudem waren auch die Papiere von Autozulieferern betroffen. Mit diesem einem blutroten Tag an den Börse dürfte dieses Thema allerdings nicht erledigt sein. So haben die Analysten der DZ Bank die Auswirkungen der Zölle auf die deutschen Unternehmen beleuchtet, und die sind enorm. Darin beziffern sie die erwarteten Ergebniseinbrüche durch die Zölle auf durchweg zweistellige Prozentwerte. Konkret berechneten sie folgende Effekte für die Unternehmen bezogen auf den Gewinn je Aktie:

Porsche AG: -47% Volkswagen: -32% Mercedes-Benz: -36% BMW: -27%

Das sind heftige Prognosen, die die Aktien noch eine Zeit lang belasten dürften . Die Experten der Bank bemerken zudem, dass die jetzt angekündigten Zölle dem bisherigen Worst-Case-Szenario des Instituts entsprechen. "Auch ...

