Einer Studie von Octopus Energy und der RWTH Aachen zufolge sind Wärmepumpen dank der staatlichen Förderung auch in Gebäuden mit Heizkörpern wirtschaftlicher als Gasheizungen. In Häusern mit Fußbodenheizung können sich die Mehrkosten einer Wärmepumpe schon in fünf Jahren amortisieren. Welche Heizungstechnologie ist, betrachtet über ihre Lebenszeit, wirtschaftlicher - eine neue Gasheizung oder eine neue Wärmepumpe? Diese Fragen haben der Versorger Octopus Energy und der Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik der RWTH Aachen anhand einer Vollkostenanalyse von 32 unterschiedlichen Szenarien ...

