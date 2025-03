In Deutschland geht es nicht voran mit dem Smart-Meter-Rollout. Das liegt auch an den Anforderungen an die Geräte. Ein Blick zu unseren europäischen Nachbarn offenbart, dass es auch einfacher und vor allem günstiger gehen kann. Unsicherer ist das nicht, meint Bastian Gierull, CEO von Octopus Energy Germany, im Meinungsbeitrag. Der Smart-Meter-Rollout in Deutschland ist eine Farce. Während Länder wie Frankreich, Großbritannien oder Schweden ihre Netze längst mit intelligenter Messtechnik digitalisiert haben, leistet sich Deutschland einen Sonderweg - teuer, bürokratisch und ineffizient. Die Folge: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...