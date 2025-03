NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach einer Fachkonferenz des Analysehauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 156 Euro belassen. Der allgemeine Tenor unter den vertretenen Baukonzernen sei optimistisch gewesen, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Es habe keine Anzeichen für eine Verlangsamung des Wachstums in den USA gegeben und die wachsende Nachfrage nach Infrastruktur in Europa sei positiv kommentiert worden. Es werde zwar einige Zeit dauern, bis sich die Einzelheiten der geplanten milliardenschweren Infrastruktur-Ausgaben in Deutschland herauskristallisierten, aber sie würden als positiv für die Preisgestaltung und die Rentabilität angesehen./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 19:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 20:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006070006