NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern sollte eine anhaltend starke Umsatzdynamik verzeichnet haben, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte sich die operative Entwicklung im Vergleich zum Vorquartal etwas verlangsamt haben./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2025 / 02:21 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2025 / 02:21 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0210483332