HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Ausblick auf 2025 zeige die Unsicherheit, die durch die aktuellen geopolitischen Spannungen entstanden sei, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern sollten Anleger mit Blick auf die diesjährige Geschäftsentwicklung des Hightech-Unternehmens Geduld aufbringen./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 17:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2NB601