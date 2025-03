AUD/USD kämpft weiterhin darum, nennenswerte Kursgewinne am Freitag zu erzielen. - Ein moderater USD-Anstieg und ein schwächerer Risikoton wirken als Gegenwind für den Aussie. - Hoffnungen auf mehr Stimulus aus China geben Unterstützung vor den US-PCE-Daten - Das Paar AUD/USD setzt seine Seitwärtskonsolidierung am Freitag den vierten Tag in Folge ...

