DJ EQT-Fonds Infrastructure VI sammelt 21,5 Milliarden Euro ein

DOW JONES--Die schwedische Beteiligungsgesellschaft EQT hat ihren Fonds Infrastructure VI mit Finanzierungszusagen in Höhe 21,5 Milliarden Euro geschlossen und damit das Ziel von 20 Milliarden Euro übertroffen. Der EQT Infrastructure VI wird in Infrastrukturunternehmen investieren, die Dienstleistungen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum erbringen. Der Fonds verfolgt Investitionsthemen wie digitale Infrastruktur, Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung, Dekarbonisierung und Elektrifizierung von Industrieprozessen und Transport, Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft sowie soziale Infrastruktur.

Der Fonds ist den Angaben zufolge um 35 Prozent größer als sein im November 2021 geschlossener Vorgänger. Er erhielt Zusagen von einem breiten Spektrum von Investoren, darunter Pensionsfonds, Staatsfonds, Vermögensverwalter und Versicherungsgesellschaften sowie einen erhöhten Anteil aus dem Segment der Privatvermögen, so EQT. 45 bis 50 Prozent des EQT Infrastructure VI-Fonds seien bereits verwendet. Insgesamt zehn Investitionen seien getätigt worden.

March 28, 2025

