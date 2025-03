Bad Wimpfen (ots) -Guter Honig muss nicht teuer sein - das zeigt die aktuelle Ausgabe der Stiftung Warentest (04/2025). So erhält der "Maribel Cremiger Blütenhonig streichzart" das Gesamturteil "Gut" (1,9) und gehört damit zu den besten Blütenhonigen im Test. Er punktet mit einem fruchtigen Geschmack und zählt mit einem Preis von 2,79 Euro pro 500 Gramm (Grundpreis: 5,58 Euro/kg) außerdem zu den günstigsten getesteten Produkten. Ebenfalls positiv aufgefallen ist die Bio-Variante des Maribel-Honigs: Der "Maribel Bio Cremiger Blütenhonig streichzart" schneidet "Gut" (2,0) ab. Im Test wird unter anderem der langanhaltende, aromatische Geschmack positiv erwähnt. Mit einem Preis von 3,75 Euro pro 500 Gramm (Grundpreis: 7,50 Euro/kg) gehört er zu den günstigsten Bio-Honigen im Test.Darüber hinaus können sich auch die Testergebnisse von Lidl-Produkten in der aktuellen Ökotest-Ausgabe (04/2025) sehen lassen: Gleich zwei Müslis erhalten die Bestnote "Sehr gut". Sowohl das "Crownfield Bio Dinkel Hafer-Müsli Früchte-Feige in Bioland Qualität" als auch das "Crownfield Früchte Hafer-Müsli" überzeugen jeweils mit sehr guten Inhaltsstoffen und gehören zu den besten getesteten Produkten. Auch preislich zählen die Müslis von Lidl zu den günstigeren Produkten im Test:- Crownfield Bio Dinkel Hafer-Müsli Früchte-Feige in Bioland Qualität: 2,99 Euro pro 500 Gramm (Grundpreis: 5,98 Euro/kg)- Crownfield Früchte Hafer-Müsli: 1,66 Euro pro 500 Gramm (Grundpreis: 3,32 Euro/kg)Lidl überzeugt auch im Nearfood-Bereich: Das Formil Vollwaschmittel von Lidl wurde in der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest mit der Gesamtnote "Gut" (1,6) ausgezeichnet. Nähere Informationen dazu gibt es hier. (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2025/250320_stiwa_formil-vollwaschmittel)Auch bei Ökotest wurden Nearfood-Produkte von Lidl unter die Lupe genommen - mit hervorragenden Ergebnissen. Zwei Duschgele wurden mit dem Gesamturteil "Sehr gut" bewertet. Die Testpersonen loben sowohl beim "Cien Nature Bio-Sanddorn Duschgel", als auch beim "Cien Duschgel pure Frische" die sehr guten Inhaltsstoffe. Wie gewohnt überzeugt Lidl mit attraktiven Preisen:- Cien Nature Bio-Sanddorn Duschgel: 1,25 Euro pro 250 Milliliter (Grundpreis: 5,00 Euro/Liter)- Cien Duschgel pure Frische: 0,69 Euro pro 400 Milliliter (Grundpreis: 1,72 Euro/Liter)Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6000804