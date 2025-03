Der Halbleiterproduzent verzeichnet erhebliche Aktienverluste und reagiert mit strategischen Initiativen wie dem Übernahmeversuch von Allegro MicroSystems und Personalabbau.

ON Semiconductor verzeichnet derzeit erhebliche Kursverluste. Mit einem aktuellen Kurs von 40,26 € liegt die Aktie rund 44,35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 72,34 €, das im vergangenen Juli erreicht wurde. Besonders alarmierend ist der deutliche Rückgang von 16,52% innerhalb der letzten 30 Tage. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits mehr als ein Drittel (-33,05%) an Wert eingebüßt.

Der Halbleiterhersteller versucht durch strategische Initiativen, seine Marktposition zu stärken. Anfang März 2025 unternahm ON Semiconductor einen feindlichen Übernahmeversuch von Allegro MicroSystems im Wert von 6,9 Milliarden Dollar mit einem Barangebot von 35,10 Dollar pro Aktie. Der Vorstand von Allegro lehnte das Angebot jedoch als unzureichend ab. Diese Initiative verdeutlicht ON Semiconductors Strategie, sein Portfolio im Bereich Automobilhalbleiter zu erweitern, insbesondere für Anwendungen in Elektrofahrzeugen.

Restrukturierungsmaßnahmen zur Kostensenkung

Um die Betriebskosten an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen, leitete ON Semiconductor im Februar 2025 einen Restrukturierungsplan ein. Dieser führte zur Entlassung von etwa 2.400 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen erwartet durch diese Personalreduzierung jährliche Einsparungen zwischen 105 und 115 Millionen Dollar.

Die Halbleiterindustrie navigiert derzeit durch ein komplexes Marktumfeld, das von schwankender Nachfrage geprägt ist, besonders im Automobilsektor. Während ON Semiconductor mit seinen jüngsten strategischen Maßnahmen versucht, seine Marktposition zu stärken, spiegelt die Aktienentwicklung die breiteren Herausforderungen der Branche und die vorsichtige Haltung der Investoren wider. Die Annäherung an das 52-Wochen-Tief von 38,96 € - der aktuelle Kurs liegt nur 3,32% darüber - unterstreicht die angespannte Situation des Unternehmens im aktuellen Marktumfeld.

