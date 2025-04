Die Aktienkurse sind in Asien so stark eingebrochen wie teils seit den 1990er Jahren nicht mehr. Das Angstbarometer der Wall Street hat dagegen die Höhen von Corona und Weltfinanzkrise noch nicht erreicht, rasche Hilfe von der Fed ist eingepreist. Bereits am Sonntagabend zeichnete sich im Futures Handel ab, was wenige Stunden später in Asien beginnen sollte. Am stärksten betroffen war der Hongkonger ...

