BBWind erhält in der Februar-Ausschreibung der Bundesnetzagentur (BNetzA) 15 Zuschläge für Windenergie-Projekte mit einer Gesamtleistung von 286,2 MW. Das Münsteraner Unternehmen BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH erhält in der Februar-Ausschreibung der Bundesnetzagentur (BNetzA) für Windenergie an Land 15 Zuschläge. Dies gilt für eine Gesamtleistung von 286,2 MW. Zu den geplanten Bürgerwindprojekten gehören 41 Windenergieanlagen .Die aktuelle Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land ...

Den vollständigen Artikel lesen ...