Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am späten Freitagvormittag etwas schwächer. Dabei hat sich der Leitindex SMI nach einer leichteren Eröffnung rasch gefangen und ist ins Plus gedreht. Danach kam es aber mehrfach zu Vorzeichenwechseln. «Wir sind dabei, uns zu stabilisieren», sagt ein Händler. Dabei verlaufe der Handel in eher ruhigen Bahnen bei moderaten Umsätzen. Die Marktteilnehmer seien froh, dass sie nach den jüngsten Turbulenzen nun ...

