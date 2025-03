Genf - Die Genfer Privatbank Mirabaud hat im Geschäftsjahr 2024 an Ertrag eingebüsst. Auch der Reingewinn brach wegen niedrigerer Zinssätze und einmaliger Kosten um ein Drittel ein. Die verwalteten Vermögen stiegen dagegen klar an. Der Reingewinn der Gruppe belief sich 2024 auf 20,5 Millionen Franken verglichen mit 31,3 Millionen im Jahr davor, wie Mirabaud am Freitag mitteilte. Verantwortlich für den Rückgang sind laut der Mitteilung ein niedrigerer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...