Der Baustoffriese investiert 300 Millionen Dollar in eigene Wertpapiere bei gleichzeitig positiver EBITDA-Prognose für 2025 und erhält Zuspruch von Finanzexperten.

CRH hat am Freitag, dem 28. März 2025, den Rückkauf von 1.000.000 eigener Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 95,00 Dollar pro Aktie bekannt gegeben. Diese Transaktion ist Teil des laufenden Rückkaufprogramms des Unternehmens, das bis zum 2. Mai 2025 Aktien im Wert von bis zu 300 Millionen Dollar zurückkaufen will. Die Aktie schloss gestern bei 85,60 Euro und liegt damit fast 20 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 105,75 Euro, das Mitte Februar erreicht wurde.

In seinem jüngsten Ergebnisbericht prognostizierte CRH für 2025 ein bereinigtes EBITDA zwischen 7,3 und 7,7 Milliarden Dollar, was eine Steigerung gegenüber den 6,9 Milliarden Dollar im Jahr 2024 darstellt. Diese Prognose spiegelt das Vertrauen des Unternehmens wider, das auf starken Infrastruktur- und Nichtwohnbauaktivitäten basiert, insbesondere in Nordamerika, das etwa 75 Prozent zum Gewinn beiträgt.

Positive Analystenbewertungen

Die Analysten haben positiv auf die Leistung und den Ausblick von CRH reagiert. Anthony Pettinari von Citi und Brent Thielman von D.A. Davidson bewerten die Aktie jeweils mit "Kaufen" und haben Kursziele von 115 bzw. 120 Dollar festgelegt. Sie nennen die soliden Ergebnisse von CRH, die strategischen Rückkäufe und die positive Marktpositionierung als Schlüsselfaktoren für ihre Einschätzungen.

Die monatliche Performance der Aktie zeigt mit einem Rückgang von mehr als 12 Prozent eine erhebliche Korrektur, jedoch bleibt die langfristige Entwicklung mit einem Plus von 6,84 Prozent über die letzten 12 Monate positiv. Besonders bemerkenswert ist der aktuelle Kurs im Verhältnis zum 52-Wochen-Tief: Mit einem Abstand von 27,65 Prozent zum Tiefststand von 67,06 Euro aus dem Juli 2024 zeigt die Aktie trotz der jüngsten Schwäche eine solide Erholung.

Die strategischen Aktienrückkäufe und die optimistische Gewinnprognose unterstreichen die starke Marktposition von CRH und das Engagement, Werte für die Aktionäre zu schaffen. Der Fokus des Unternehmens auf wichtige Wachstumsbereiche positioniert es gut für anhaltenden Erfolg im sich entwickelnden Sektor der Baumaterialien.

