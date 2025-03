Die Aktie von TotalEnergies ist in dieser Woche auf ein neues 2025er-Hoch geklettert. Die Dividendenperle hätte aus charttechnischer Sicht nun durchaus die Möglichkeit, in den kommenden Monaten wieder das 52-Wochen-Hoch bei 70,03 Euro in Angriff zu nehmen. Und langfristig betrachtet hat der Blue Chip sogar noch weitaus mehr Potenzial. So hatte etwa in dieser Woche die Citigroup die Anteilscheine des französischen Energieriesen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Zudem wurde der faire Wert von 61,00 ...

