Deutsche Post - Sparmaßnahmen und Konjunkturbelebung sorgen beim Brief- und Logistikkonzern für starke Aussichten!

Der Brief- und Logistikkonzern Deutsche Post hatte zuletzt wie viele andere Schwergewichte aus dem Logistiksektor angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen mit erheblichem Gegenwind zu kämpfen. Dank der sich abzeichnenden Konjunkturbelebung hellen sich die Aussichten beim Bonner Branchenprimus jedoch wieder deutlich auf, wobei man die Profitabilität dank der kürzlich implementierten Kostensenkungsmaßnahmen deutlich verbessern will. Auch fundamental kann die Aktie überzeugen, zumal die Deutsche Post mit einem KGV26e von 11,7 und einer Dividendenrendite von knapp 4,5 % attraktiv bewertet ist.

Deutsche Post überrascht mit besser als befürchteten Jahreszahlen!

Die Deutsche Post hatte zuletzt wie viele andere Schwergewichte aus dem Logistik-Sektor massiv unter den herausfordernden konjunkturellen Rahmenbedingungen zu leiden. Angesichts der trüben Wirtschaftsaussichten hatte man in Schlüsselbereichen wie "Global Forwarding, Freight" trotz steigender Frachtraten im "See- und Luftfracht"-Segment unter rückläufigen Frachtvolumina zu leiden, während das Post- und Paketgeschäft trotz des boomenden Online-Handels zuletzt auch aufgrund deutlich gestiegener Lohnkosten hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Entsprechend musste man 2024 über einen Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis berichten. So verzeichnete man im abgelaufenen Fiskaljahr beim bereinigten operativen Gewinn (EBIT) einen Rückgang von 7 % auf 5,9 Mrd. Euro, womit man jedoch leicht über den Konsenserwartungen von 5,8 Mrd. Euro gelegen hatte. Dank des boomenden Onlinehandels und höherer Volumina im Paket- und Express-Geschäft hatte die Deutsche Post beim Umsatz mit einem Anstieg von 81,8 auf 84,2 Mrd. Euro ebenfalls besser als erwartet (Konsens: 83,9 Mrd. Euro) abgeschnitten. Unter dem Strich wurde ein Ergebnisrückgang von 3,7 auf 3,3 Mrd. Euro verzeichnet, womit man die Analystenerwartungen im Großen und Ganzen erfüllen konnte. Etwas verhalten fiel der Ausblick für das laufende Fiskaljahr aus. Demnach traut sich die Deutsche Post für 2025 lediglich einen bereinigten operativen Gewinn von rund 6 Mrd. Euro zu, und damit weniger als von Analysten erwartet (Konsens: 6,3 Mrd. Euro). Außerdem wurde das ursprünglich für 2026 ausgegebene Ergebnisziel, das einen bereinigten operativen Gewinn von mehr als 7 Mrd. Euro vorsieht, mit Verweis auf die unsicheren geopolitischen Rahmenbedingungen und die zu erwartenden Auswirkungen der Zoll- und Handelspolitik auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben.

"Fit for Growth" - Effizienzsteigerungen und Sparmaßnahmen sollen Kostenbasis um mehr als 1 Mrd. Euro verbessern!

Angesichts des weiterhin herausfordernden Marktumfelds und der unsicheren geopolitischen Gemengelage will CEO Tobias Meyer den Brief- und Logistikkonzern mit Kostensenkungsmaßnahmen weiter auf Marge trimmen. Im Zuge des im Anschluss an die Bilanzvorlage angekündigten Effizienzsteigerungsprogramms "Fit for Growth" will der Brief- und Logistikkonzern die Kostenbasis strukturell um mehr als 1 Mrd. Euro senken. Das konzernweite Programm soll dabei sämtliche Konzernbereiche betreffen und ab 2027 seine volle Wirkung entfalten. Besonders harte Einschnitte sind dabei in Problembereichen wie der Konzernsparte Post & Paket Deutschland geplant, die zuletzt trotz eines dynamisch anziehenden Paketgeschäfts einen Rückgang von -5,7 % auf 820 Mio. Euro beim bereinigten operativen Gewinn (EBIT) hinnehmen musste. Hier sollen im Zuge der angekündigten Restrukturierungen im laufenden Jahr insgesamt 8.000 Vollzeitstellen sozialverträglich abgebaut werden. Im Post- und Paketgeschäft hatten zuletzt vor allem höhere Lohnkosten auf die Margen gedrückt. Dank der zuletzt durchgesetzten Portoerhöhungen für Standardbriefe und höhere Preise für Paketkunden dürften sich die Aussichten in der Konzernsparte Post & Paket Deutschland im Zuge der angekündigten Sparmaßnahmen mittelfristig deutlich aufhellen.

Konjunkturbelebung sollte Ergebnis deutlich anschieben!

Mittelfristig stehen die Chancen gut, dass die Deutsche Post nach einem Übergangsjahr 2024 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren kann. Da sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen in Kernmärkten wie den USA und Europa, aber auch in Schwellenländern in Asien zuletzt deutlich verbessert haben, dürften sich auch die Aussichten in Schlüsselsegmenten wie dem Kerngeschäftsbereich "Global Forwarding, Freight" wieder deutlich aufhellen. Hier hatte man 2024 dank einer Nachfragebelebung vor allem im eCommerce-Segment mit einem Umsatzplus von 1,8 % sehr solide abgeschnitten, musste allerdings aufgrund der schwachen Entwicklung im europäischen Straßengüterverkehrsmarkt über einen deutlichen Rückgang von 24,5% beim operativen Segmentergebnis berichten. Dank der zuletzt von einigen EU-Staaten wie Deutschland aufgelegten Infrastrukturprogramme dürften sich die Aussichten in diesem Schlüsselsegment verbessern, zumal die Frachtraten in der Flug- und Seefrachtlogistik angesichts weiterhin knapper Kapazitäten weiter anziehen. Gleiches gilt für das margenstarke Express-Geschäft, das dank konsequenter Kostensenkungsmaßnahmen und einer stärkeren Fokussierung auf höherwertige B2B-Sendungen im Schlussquartal mit einer unerwartet deutlichen Verbesserung von 42,9 % beim operativen Segmentergebnis maßgeblich zum besser als erwarteten Abschneiden beigetragen hatte.

Deutsche Post überzeugt mit attraktiver Bewertung, Aktienrückkaufprogramm um 2 Mrd. Euro aufgestockt!

Da sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen weiter aufhellen, hat die Deutsche Post auch dank der eingeleiteten Sparmaßnahmen gute Chancen, beim Konzernergebnis positiv zu überraschen. Aktuell rechnet der Analystenkonsens für 2025 mit einem EPS von 3,19 Euro, während für 2026 laut FactSet bereits ein Gewinn von 3,50 Euro je Aktie erwartet wird. Damit würde das KGV auf Basis der Schätzungen für 2026 auf 11,7 sinken. Attraktiv ist die Deutsche Post auch aufgrund der sehr ansehnlichen Dividendenrendite von aktuell rund 4,5 %. Die Tatsache, dass die Deutsche Post ihr Aktienrückkaufprogramm im Anschluss um 2 Mrd. Euro auf insgesamt 6 Mrd. Euro aufgestockt hatte, zeigt, dass auch das Konzernmanagement trotz der schwierigen Rahmenbedingungen optimistisch nach vorne blickt.

Produktidee: Bonus-Zertifikat mit Cap auf Deutsche Post

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Bonus-Zertifikate mit Cap. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Deutsche Post zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Bonus-Zertifikat mit Cap mit der WKN: DY5WFQ, das am 27.03.2026 fällig wird (Rückzahlungstermin). Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 45,00 EUR begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (13.03.2025 bis 20.03.2026) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 32,50 EUR. Der Anleger erhält den Bonusbetrag von 45,00 EUR.

2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Der Anleger erhält einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 45,00 EUR begrenzt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Bonus-Zertifikat mit Cap richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 27.03.2026 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Deutsche Post während der gesamten Laufzeit bis zum letzten Bewertungstag am 20.03.2026 über der Barriere von 32,50 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 25.03.2025, DZ BANK AG / Online-Redaktion