Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA



Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.03.2025

Kursziel: 148,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ingo Schmidt, CIIA



Solider Jahresabschluss - Konservativer Ausblick für 2025

CEWE hat am 27.03. die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Wie bereits vorab berichtet, wurde die Konzern-Guidance auf der Erlösseite leicht übertroffen, während das operative Ergebnis in der Gesamtjahresbetrachtung zwar am oberen Ende der avisierten Spanne lag, in Q4 jedoch aufgrund von Abschreibungen hinter dem Vorjahreswert zurückblieb.



Wachstumspfad setzt sich in moderatem Tempo fort: Der ausgewiesene Umsatz erhöhte sich um 6,7% yoy auf 832,8 Mio. EUR (bereinigt: +5,1% yoy). Den größten Anteil hatte erwartungsgemäß der Bereich 'Fotofinishing' mit Erlösen von 714 Mio. EUR (+8,4% yoy, bereinigt: +6,4%) inne, gefolgt vom Segment 'Kommerzieller Online-Druck' (89,9 Mio. EUR; -2,4% yoy). Das Konzern-EBIT stieg um 2,6% yoy auf 86,1 Mio. EUR, wovon 83,4 Mio. EUR auf Fotofinishing (+4,3% yoy) entfallen. Im maßgeblichen vierten Quartal beliefen sich die konzernweiten Erlöse auf 351,2 Mio. EUR (+7,4% yoy, bereinigt: +6,1%). Allerdings blieb das EBIT in Q4 mit 80,6 Mio. EUR um 1,6% hinter dem Vorjahreswert von 81,6 Mio. EUR zurück. Ursächlich hierfür sind eine Softwareabschreibung i.H.v. 3,1 Mio. EUR im Geschäftsfeld Fotofinishing sowie eine aperiodische Korrektur einer Großkundenabrechnung (0,5 Mio. EUR), ohne die das Gesamtjahres-EBIT knapp unterhalb von 90 Mio. EUR und damit auf Höhe unserer ursprünglichen Erwartungen gelegen hätte.

Konservativer Ausblick: Während die Konzern-Guidance für 2025 einen Erlösanstieg auf 835 bis 865 Mio. EUR vorsieht, reicht der Zielkorridor für das EBIT von 84 bis 92 Mio. EUR (-2% bis +7%). Diesen sehr verhaltenen Ausblick führen wir einerseits auf die anhaltend hohen konjunkturellen Unsicherheiten im deutschen Heimatmarkt, andererseits aber auch auf die Berücksichtigung von exogenen makroökonomischen Unsicherheiten zurück und erwarten mit 874 Mio. EUR Umsatz und 94,7 Mio. EUR EBIT Werte jenseits des oberen Endes der Bandbreiten. Neben der auf die weiter zunehmende Nutzung der immer besser werdenden Smartphonekameras zurückzuführenden steigenden Anzahl gemachter Fotos (CAGR global 2017 bis 2024: +7,1%) dürfte insbesondere auch die anhaltend starke Nachfrage nach Urlaubsreisen und damit auch nach Fotobüchern andauern. So erwartet z.B. der Deutsche Reiseverband ein Umsatzplus von 6% für das Gesamttouristikjahr 24/25 (01.11.24 bis 31.10.25).



Fazit: Wir erwarten ebenso wie die Branchenverbände eine weitere sehr gute Urlaubssaison und rechnen damit, dass sich das Mengenwachstum bei Fotobüchern und Fotos in ähnlicher Größenordnung wie 2024 fortsetzen wird. Neben dem äußerst niedrigen EV/EBITDA-Multiple von 4,3 für 2025 macht auch die Dividendenrendite von knapp 3% die Aktie zunehmend attraktiv. Wir bestätigen unser 'Kaufen'-Votum mit einem unveränderten Kursziel von 148,00 EUR.



