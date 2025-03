© Foto: CFOTO - CFOTO

Ubisoft überrascht mit einem Milliarden-Deal: Tencent investiert 1,16 Milliarden Euro in ein neues Gaming-Tochterunternehmen - die Aktie schießt zeitweise zweistellig nach oben.Die Ubisoft-Aktie ist am Freitag regelrecht durchgestartet - mit einem Kurssprung von über zehn Prozent katapultierte sich der französische Videospielriese in den Fokus der Börsianer. Hintergrund ist ein Milliardendeal mit dem chinesischen Tech-Giganten Tencent, der satte 1,16 Milliarden Euro (rund 1,25 Milliarden US-Dollar) in eine neue Ubisoft-Tochter steckt. Die geplante Tochtergesellschaft soll sich ganz auf die beliebtesten Marken des Konzerns konzentrieren - darunter Blockbuster wie Assassin's Creed, Far Cry …