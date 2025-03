EQS-News: PAUL Tech AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

PAUL Tech AG: Veröffentlichung des Jahresabschlusses für 2024 am 30. Juni 2025



28.03.2025 / 13:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die PAUL Tech AG wird am 30. Juni 2025 für das Geschäftsjahr 2024 neben dem vorgeschriebenen HGB-Einzelabschluss auch erstmals einen konsolidierten IFRS-Konzernabschluss veröffentlichen. In diesem Rahmen werden auch die entsprechenden freiwilligen Abschlüsse für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht (IFRS-Konzernabschluss und HGB-Einzelabschluss).



28.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com