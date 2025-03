Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag erneut leicht nachgegeben. Damit setzte sich die Konsolidierung fort. Der EuroStoxx50 sank gegen Mittag um 0,55 Prozent auf 5.351,44 Punkte. Ausserhalb des Euroraums tendierte der britische FTSE 100 kaum verändert, während der Schweizer SMI ebenfalls auf der Stelle trat Am Markt ist weiterhin Verunsicherung spürbar. «Nach dem ersten Zoll-Beben an den Aktienmärkten bleibt die Nervosität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...